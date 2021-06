Monatelang ging es für den Bitcoin fast nur bergauf, doch seit dem heftigen Rücksetzer im Mai sind die Anleger extrem nervös. Gute Nachrichten gibt es zwar, sie verpuffen aber.Herzschmerz-Memes von Elon Musk? Verbote in China? Hacker, die Bitcoin als Lösegeld fordern? Betrugsvorwürfe von Ex-US-Präsident Donald Trump? Was genau steckt hinter den jüngsten Kursverlusten beim Bitcoin?Einzeln betrachtet kann nach Einschätzung von DER AKTIONÄR nichts davon den erneuten Rückschlag in den Bereich von 31.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...