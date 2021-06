Soeben wurden Daten zur US-Industrieproduktion veröffentlicht. Im Mai ist sie im Monatsvergleich um +0,8 Prozent gestiegen (erwartet +0,6%; Vormonat +0,1%). Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes liegt bei +0,9% (Prognose war +0,6%; Vormonat -0,1%) Industrial Production in the United States increased 0.80 percent in May of 2021 over the previous month. https://t.co/d2vCgluAuV pic.twitter.com/yuKuuodP7W - Trading Economics ...

