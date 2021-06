New York (ots/PRNewswire) - Jha soll die Markenbekanntheit erhöhen und das Wachstum des globalen Versicherungstechnologieunternehmens beschleunigenInnoveo, ein globales Technologieunternehmen und ein führender Anbieter von No-Code-Lösungen für Unternehmen, gab heute die Ernennung von Ashish Jha als seinem ersten Chief Marketing Officer bekannt. In seiner neuen Rolle wird Jha die Marktpräsenz von Innoveo erhöhen, indem er die Markenbekanntheit steigert, auf Kundenwissen aufbaut und innovative Marketingkampagnen entwickelt.Jha bringt über 20 Jahre Erfahrung im strategischen Marketing und in der Kommunikation mit, davon fast 15 Jahre in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. Bevor er zu Innoveo kam war er Chief Marketing and Communications Officer bei SE2, einem führenden Drittverwalter im Bereich Lebensversicherungen. Unter seiner Führung gestaltete SE2 seine Markenführung neu und erhielt für seine innovativen Marketing- und Thought-Leadership-Initiativen bedeutende Anerkennung. Vor SE2 hatte Ashish Jha Führungsfunktionen bei Unternehmen wie Tata Consultancy Services, Majesco und Mastek inne."Ich freue mich, Ashish bei Innoveo willkommen zu heißen", sagt Amir Gaffar, CEO von Innoveo. "Ashishs umfangreiche Erfahrung in der Leitung von strategischem Marketing und Kommunikation im Bereich der Versicherungs- und Finanzdienstleistungstechnologie sowie seine Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Unternehmen bei der Steigerung ihres Markenprofils und der Förderung von profitablem Wachstum machen ihn zu einer großen Bereicherung für unser Führungsteam.""Wie die jüngste Serie-A-Finanzierung beweist, befindet sich Innoveo in einer spannenden Wachstumsphase", so Jha. "Ich freue mich darauf, die Marketingbemühungen des Unternehmens zu leiten und die Innoveo Skye®-Plattform zu nutzen, um wichtige Reibungspunkte im Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektor innovativ zu lösen."InnoveoInnoveo ist ein globaler Technologieanbieter mit nachgewiesener Erfolgsbilanz bei der Beschleunigung von Go-to-Market-Strategien und digitaler Transformationsprozesse mit seiner No-Code-Plattform, Innoveo Skye®. Von der Versicherungsbranche bis zu Finanzdienstleistungen und Immobilien hat Innoveo weltweit mehr als 500 Anwendungen geliefert und Transaktionen im Wert von mehr als 1 Mrd. USD für Unternehmen - beispielsweise Zurich Insurance, Allianz und Marriott - verarbeitet.Medien-Kontakt: marketing@innoveo.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1531922/Ashish_Jha_headshot1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1170184/Innoveo_Logo.jpgOriginal-Content von: Innoveo AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136784/4942732