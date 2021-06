In Österreich vernetzen Smatrics und die Tiroler Wasserkraft AG, kurz TIWAG, im Rahmen einer Roaming-Kooperation ihre Ladesysteme. Die TIWAG ist der größte Ladeinfrastruktur-Betreiber in Tirol und bietet an rund 90 Standorten mehr als 400 öffentlich zugängliche Ladepunkte an. Smatrics EnBW bringt in die Kooperation sein österreichweites Netz mit mehr als 500 Ladepunkten ein, 300 davon sind Schnelllader ...

