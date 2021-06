Der DAX konnte am heutigen Dienstag erneut hochziehen und mit 15.792 Punkten fast das Allzeithoch bei 15.802 Punkten erreichen. In der Folge sackte der DAX aber wieder nach unten ab und bewegt sich aktuell im Bereich von 15.740 Punkten tiefer. Bisher ähnelt der Ablauf dem Vortageshandel, als der DAX zunächst ebenfalls kräftig hochziehen konnte und in der Folge wieder absackte und deutlich tiefer aus dem Handel ging. ...

