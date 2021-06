Die Umsatzschwankungen sind erheblich und machen nervös. So folgt dem Umsatzrückgang um 4,1 % eine Umsatzprognose für das ganze Jahr, die um 15 - 25 % über dem Vorjahr liegen dürfte. Als Aktionär muss man solche Schwankungen aushalten können. Entscheidend ist deshalb, wie man diese Schwankungen nutzt. Grundlinie ist die Qualität der Produkte und die Durchsetzung der Technik in einem Markt, der vornehmlich von den Asiaten dominiert wird.



Die Perspektive liegt darin: In 5 Jahren dürfte der LPKF-Umsatz ziemlich sicher 100 % höher liegen. Darauf kommt es an. 640 Mill. € Marktwert sind zweifellos anspruchsvoll. In New York läge er vermutlich schon beim Doppelten. Warum? Die Amerikaner wetten auf die Zukunft und mithin die Perspektive.



