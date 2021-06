Frankfurter Kreis: Mein Geld Chefredakteurin Frau Hägewald diskutiert mit Experten darüber, welchen Einfluss die Inflation auf den Multi-Asset Markt hat und darüber ob Multi-Asset-Fonds in der Praxis auch das liefern, was in der Theorie versprochen wird. Unsere Gäste: Herr Thomas Hirsiger // CEO bei Finiens Wealth Management Herr Ulrich Zorn // Fondsmanager, Gesellschafter und Partner der CSR Beratungsgesellschaft Herr Guido Barthels // Senior Portfolio Manager bei TBF Global Asset Management Herr Christian Reindl // Fondsmanager bei Lloyd Fonds Herr Dr. Axel Rosch // Director Cash Sales Equity bei Société Générale Herr Prof. Dr. Jan Viebig // CIO bei ODDO BHF AG

