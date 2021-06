DJ PTA-Adhoc: B.M.P. Pharma Trading AG: Generationswechsel Vorstand

Generationswechsel im Vorstand der B.M.P. Pharma Trading AG eingeleitet

Norderstedt, 15. Juni 2021 (15:00 Uhr)

Der Aufsichtsrat der B.M.P. Pharma Trading AG hat am 15. Juni 2021 beschlossen, die Bestellung des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Bernd Michael Jörss zum 17. Juni 2021 zu beenden. Darüber hinaus wurde Herr Henning Alfons Nau, der bisherige Vorstand Handel, ab 17. Juni 2021 zum Gesamt-Vorstand bestellt.

Der Wechsel des Vorstands erfolgt im Rahmen des Generationswechsels des mehrheitlich in Familienhand befindlichen Unternehmens. Der Aufsichtsrat bedankt sich ausdrücklich noch einmal bei Herrn Jörss für die in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit und wünscht Herrn Nau viel Erfolg in seiner neuen Position.

Über BMP

Die B.M.P. Pharma Trading AG ist ein internationales Handelshaus für pharmazeutische Rohstoffe, Produkte der Nahrungsmittelergänzung und Rohstoffe der Veterinärindustrie mit Schwerpunkten in der europäischen Distribution. B.M.P. Pharma Trading AG ist mit intelligenten und flexiblen Lösungen, hochwertigen Produkten und einer professionellen Abwicklung ein verlässlicher und vertrauenswürdiger Partner, der auch neue Entwicklungen in Forschung und Produktion konsequent und umgehend umsetzt.

BMP Pharma Trading AG

Henning A. Nau

Gesamt-Vorstand

Aussender: B.M.P. Pharma Trading AG Adresse: Bornbarch 16, 22848 Norderstedt Land: Deutschland Ansprechpartner: Henning A. Nau, Gesamt-Vorstand Tel.: +49 40 64 55 68-0 E-Mail: bmp@bmp.ag Website: www.bmp.ag

ISIN(s): DE0005240907 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

