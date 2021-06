Der Tech-Riese Apple ist aus der Corona-Krise trotz anfänglicher Skepsis vieler Marktbeobachter gestärkt hervorgegangen. Auch die letzten Quartalszahlen zeugten von einem sehr starken Momentum im operativen Geschäft der Kalifornier. Apple steigerte trotz seiner Größe den Umsatz im Vorjahresvergleich um unglaubliche 54 Prozent. Der genaue Blick in die Bilanz zeigt, warum Apple nach wie vor so erfolgreich ist.Apple konnte in jedem einzelnen Segment seiner Hardwaresparte wachsen. So wurden die Erlöse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...