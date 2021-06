NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Dienstag leicht nachgegeben. Experten rechnen zwar nicht mit einer Zinsänderung, warten aber mit Spannung auf Aussagen der Währungshüter zum Thema Inflation. Davor wollen sich die Anleger nicht mehr groß neu positionieren.

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,36 Prozent auf 34 270,70 Punkte. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 fiel um 0,16 Prozent auf 4248,17 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 , der sich am Vortag nach einigen Wochen Pause wieder in Rekordhöhen vorgearbeitet hatte, ging es am Dienstag um 0,30 Prozent auf 14 085,91 Punkte nach unten./edh/he

