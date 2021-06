Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Nel. Aktien von vielen Wasserstoff-Pure-Playern standen in den letzten Wochen nicht mehr so hoch im Anlegerkurs. Auch die Papiere des Anleger-Lieblings Nel notiert derzeit rund 50 Prozent unter dem im Januar erreichten Rekordhoch. Frischen Rückenwind gibt es nun von Analystenseite. Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Papiere von Nel bei einem Kursziel von 2,68 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Bei den Verkäufen steht Nordex im Fokus. Nordex hat einen Mega Auftrag über mehr als ein Gigawatt in Aussicht. Für die ohnehin gut gefüllten Auftragsbücher bedeutet das noch mehr Futter. Nach dem starken Wochenauftakt hat die Aktie des Turbinenbauers im frühen Handel das Comeback zunächst fortgesetzt. Verteidigen konnte der MDAX-Titel die Gewinne allerdings nicht.