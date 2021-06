In Europa finden sich nur noch selten große hochgradige Goldvorkommen. Barsele Minerals hat sich solch eines im Norden Schwedens gesichert. In den kommenden Wochen dürfte der kanadische Explorer aufgrund eines Deals mit Agnico Eagle in den Fokus der Mining-Investoren rücken. Das bietet schon jetzt Chancen für mutige Anleger.

Reinrassige Goldprojekte sind in Europa selten

Hochgradige, reine Goldvorkommen sind selten in Europa. Entweder wurden sie schon von den Römern oder im Mittelalter ausgebeutet; oder aber es finden sich jede Menge Beiprodukte wie Silber, Kupfer, Blei oder Zink. Für viele Goldfans unter den Aktienanleger bedeutet das oft einen Kompromiss. Mit Barsele Minerals (0,70 CAD | 0,46 Euro; CA0688921083) findet sich aber auch ein Unternehmen, auf dessen Flaggschiff-Projekt es praktisch nur um Gold geht! Und das macht die Aktie für alle Puristen interessant.

Barsele Mineras Noch Junior-Partner von Agnico Eagle…

Die Kanadier waren bis vor wenigen Monaten quasi eine reine Beteiligungsgesellschaft und somit nur für Spezialisten an den Aktienmärkten interessant. Barsele hatte eine Beteiligung von 45 Prozent an dem Barsele-Projekt in Nordschweden. Dort war seit 2015 Agnico Eagle als Operator der aktive Part im Rahmen eines Joint Ventures und hat die Exploration vorangetrieben. Der milliardenschwere Goldproduzent hielt 55 Prozent der Anteile und konnte sich durch Vorlage einer Vormachbarkeitsstudie auf 70 Prozent hocharbeiten. Am Ende hätte man wahrscheinlich Barsele einfach herausgekauft und die Produktion allein aufgenommen.

… aber bald schon die treibende Kraft beim Barsele Goldprojekt

Doch Stand heute wird es so weit gar nicht kommen. Barsele Minerals veröffentlichte Anfang Mai einen sogenannten "Letter of Intent" (LOI), also eine Absichtserklärung, die man mit Agnico Eagle geschlossen hat. Demnach wird Barsele Minerals das gleichnamige Goldprojekt komplett übernehmen und Agnico Eagles Anteil von 55 Prozent erwerben. Damit würde man das riesige Projekt konsolidieren. Konkret wird Barsele Minerals für die 55 Prozent eine Cash-Zahlung über 45 Mio. US-Dollar leisten, die allerdings zum Teil über einen Convertible Bond finanziert werden soll. Zudem wird Barsele bei der endgültigen Schließung dieser Transaktion Agnico eigene Aktien im Volumen von 14,9 Prozent sowie 6 Mio. Warrants gewähren, die in die gleiche Zahl von Aktien getauscht werden können. Zudem erhält Agnico als neuer Großaktionär einen zweiprozentigen NSR auf das Projekt, von dem Barsele 1 Prozent zum Fixpreis von 15 Mio. Dollar jederzeit zurückkaufen kann (zur kompletten Vereinbarung).

Klares Ziel: 3,5 Mio. Unzen Gold!

Das Barsele-Managements will nun den LOI mit Agnico Eagle in einen bindenden Vertrag gießen und das Projekt vorantreiben. Das Team um CEO Gary Cope gab bereits konkrete Ziele bekannt. So will man in den ersten 18 Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...