FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank hat die dritte AT1-Anleihe aus ihrem Emissionsprogramm für zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1) am Markt untergebracht. Wie die Bank mitteilte, beträgt das Volumen der Anleihe 500 Millionen Euro. Sie ist mit einem festen Kupon von 4,25 Prozent pro Jahr ausgestattet.

Das Orderbuch sei mit mehr als 1,75 Milliarden Euro mehrfach überzeichnet gewesen, so die Commerzbank. Durch die neue Emission sinkt die Anforderung an das harte Kernkapital der Commerzbank pro forma per Ende März 2021 um 21 Basispunkte auf 9,40 Prozent.

Das Emissionsprogramm aus dem Mai vergangenen Jahres sieht vor, in den nächsten Jahren nach und nach nachrangige Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 3 Milliarden Euro zu begeben. 2020 hatte die Commerzbank zwei AT-1-Anleihen aus dem Emissionsprogramm mit einem Volumen von insgesamt 1,75 Milliarden Euro platziert.

Joint-Lead-Manager der Transaktion waren Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, Santander und UBS.

June 15, 2021 10:27 ET (14:27 GMT)

