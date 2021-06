(neu: Kurstendenz geändert, Analysten- und Händlerkommentar)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursgewinne der Salzgitter-Aktie nach einer höheren Gewinnprognose haben am Dienstag nicht lange gehalten. Der Kurs, der in der Spitze um 3,5 Prozent gestiegen war, verlor zuletzt 3,4 Prozent auf 27 Euro und bewegte sich damit wieder auf dem Niveau von vor dem nach oben geschraubte Gewinnziel.

Analysten äußerten sich in ersten Reaktionen positiv. So prognostizierte etwa Alan Spence von Jefferies, dass der Analystenkonsens für den Vorsteuergewinn 2021 nun um 10 bis 20 Prozent steigen müsse. Ein Händler merkte jedoch an, dass der optimistischere Ausblick im Aktienkurs bereits eingepreist gewesen sein dürfte. Dieser sei im Verlauf der vergangenen sieben Monate um rund 130 Prozent gestiegen./bek/he