DGAP-News: Delignit AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Delignit Aktionärinnen und Aktionäre stimmen bei der Hauptversammlung 2021 allen Tagesordnungspunkten zu und beschließen entsprechend eine Dividende von 3 Cent je Aktie



15.06.2021 / 17:36

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Delignit Aktionärinnen und Aktionäre stimmen bei der Hauptversammlung 2021 allen Tagesordnungspunkten zu und beschließen entsprechend eine Dividende von 3 Cent je Aktie Blomberg, 15. Juni 2021. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen mit Sitz in Blomberg, hat am 15. Juni 2021 ihre ordentliche Hauptversammlung als vollständig virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt. Insgesamt waren 78,83 Prozent des Grundkapitals vertreten. Gemäß Einladung standen in der Hauptversammlung vier der fünf Tagesordnungspunkte zur Abstimmung. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Delignit AG folgten den Vorschlägen des Vorstands und Aufsichtsrats und stimmten sämtlichen Punkten mit deutlicher Mehrheit zu. Im Zuge der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2020 wurde mit einer breiten Mehrheit von

99,92 Prozent beschlossen, eine Dividendenausschüttung von 0,03 EUR je Stückaktie (insgesamt 8.193.900 Aktien) vorzunehmen. Dies entspricht einer gesamten Ausschüttungssumme von 245.817,00 EUR. Die Dividende ist am 18. Juni 2021 fällig. In einer Aufsichtsratssitzung unmittelbar im Anschluss an die Hauptversammlung wählten die Mitglieder zudem Herrn Gert-Maria Freimuth zum Vorsitzenden des Gremiums. Herr Freimuth folgt als Vorsitzender auf Herrn Dr. Christof Nesemeier, der seinen Vorsitz im Zuge einer Neuverteilung von Aufgaben bei dem Hauptaktionär der Delignit AG, der Berliner MBB SE, auf eigenen Wunsch abgab. Weiterhin hat das Gremium Herrn Anton Breitkopf zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Sämtliche der drei Aufsichtsratsmitglieder sind bis zum Ablauf der Hauptversammlung, welche über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, bestellt. Über den Delignit Konzern: Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über außergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen sowie zur Verbesserung des Sicherheitsstandards von Gebäuden eingesetzt. Der Delignit-Werkstoff basiert überwiegend auf europäischem Laubholz, ist in seinem Lebenszyklus CO 2 -neutral und somit nichtregenerativen Werkstoffen ökologisch überlegen. Der Einsatz des Delignit-Werkstoffs verbessert daher die Umweltbilanz der Kundenprodukte und erfüllt deren steigende ökologische Anforderungen. Das Unternehmen wurde vor über 200 Jahren gegründet. Die Delignit AG notiert im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com. Kontakt:

Delignit AG

Königswinkel 2-6

32825 Blomberg

Tel. +49 5235 966-156

Fax +49 5235 966-351

eMail: ir@delignit.com

15.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de