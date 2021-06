Die Finanzmarktaufsicht FMA hat wegen Verstößen gegen die Marktmissbrauchsverordnung und das Börsegesetz 2018 durch die Verbreitung von Informationen und Nachrichten, die falsche und irreführende Signale in Bezug auf ein Finanzinstrument an den Markt ausgesendet haben, gegen die European Lithium Limited im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung mittels Straferkenntnis eine Geldstrafe von 160.000 Euro verhängt, wie die FMA mitteilt. Unabhängig davon verhängt die FMA auch eine Geldstrafe in Höhe von 235.000 Euro gegen BNP Paribas. Grund: Verstöße gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz und die Delegierte Verordnung durch eine Verletzung der Anforderungen an redliche, eindeutige und nicht irreführende Informationen hinsichtlich ...

