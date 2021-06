Der Streit um den Lieferdienst Gorillas geht weiter. In Berlin protestieren erneut Kuriere und das Ordnungsamt geht gegen ein Logistikzentrum auf einem Gehweg vor. Der Lieferdienst Gorillas muss in Berlin eine Strafe wegen eines Logistikzentrums auf einem Gehweg zahlen, wie der Tagesspiegel berichtet. Gleichzeitig streiken erneut dutzende Kuriere. Gorillas liefert Lebensmittel per Fahrradkurier aus und verspricht eine Lieferzeit von maximal 10 Minuten. Logistikzentrum auf Gehweg Das Startup hatte in der Prenzlauer Allee offenbar auf einem Gehweg eine Art ...

