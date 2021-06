Meme-Aktien sind zurzeit in aller Munde. Kaum ein Tag vergeht, an welchem die Reddit-Community nicht einen neuen Liebling zum Zocken entdeckt. Zu den Pionieren in dieser Kategorie gehört zweifelsfrei das Papier des US-amerikanischen Kinobetreibers AMC Entertainment, das auch heute für Schlagzeilen sorgt.Die AMC-Aktie notiert aktuell knapp elf Prozent im Plus bei 62,86 Dollar. Wenn es am Ende des heutigen Handelstages so bleibt, dann wäre es ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis. Das bisherige Intraday-Allzeithoch ...

