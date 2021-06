ESWE Verkehr, der Mobilitätsdienstleister der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden, erhält vom Land Hessen rund 150.000 Euro an Fördermitteln für ESWE-INOS. Ziel des Projekts ist die Umsetzung einer intelligenten Ladelösung für einen On-Demand-Dienst in der Stadt. Die Abkürzung ESWE-INOS steht für ESWE Innovative Ladeinfrastruktur für On-Demand-Shuttle-Verkehre. Und der Name ist Programm: Im Zuge ...

