DJ PTA-News: S IMMO AG: CEO der S IMMO lädt Aktionäre zu Fragestunde zum Übernahmeangebot

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta033/15.06.2021/18:02) - * Telefonkonferenz von CEO Bruno Ettenauer mit interessierten Aktionären * Fragenstunde soll Klarheit und Perspektive schaffen * Neuartiges Format für Transparenz gegenüber allen Aktionären

Der CEO der S IMMO AG, Dr. Bruno Ettenauer, lädt diesen Donnerstag zu zwei, jeweils einstündigen Fragestunde genannten Telefonkonferenzen ein. Die Veranstaltung richtet sich prinzipiell an alle Aktionäre, wobei vor allem österreichische Kleinaktionäre von dem Dialog mit dem CEO profitieren werden. Um möglichst vielen Anlegern die Möglichkeit zu bieten, an der Fragestunde teilzunehmen, hat die S IMMO gleich zwei, jeweils einstündige Telefonkonferenzen anberaumt, Details dazu siehe unten.

Stand-alone-Szenario als Alternative zur Übernahme Im Mittelpunkt der Informationsveranstaltung stehen Fragen rund um das Übernahmeangebot und vor allem, ob der Angebotspreis fair und für die Aktionäre attraktiv ist. "Wir halten es für absolut notwendig, unseren Aktionären schon vor der außerordentlichen Hauptversammlung am 24. Juni 2021 die Möglichkeit zu bieten, sich über das Übernahmeangebot genaustens zu informieren. Ich freue mich schon darauf, mit den Aktionären über den aus unserer Sicht zu niedrigen Preis, über die Modalitäten des Übernahmeangebots sowie als Alternative über die Perspektive der S IMMO AG in einem stand-alone-Szenario zu diskutieren", erklärt CEO Bruno Ettenauer im Vorfeld der Aktion.

Kernaussage bleibt, dass der aktuelle Angebotspreis den Wert der S IMMO nicht widerspiegelt. Das ist unter anderem an folgenden Komponenten festzumachen:

=> Der Angebotspreis liegt deutlich unter o dem angepassten EPRA-NAV von EUR 26,24 (Basis: 1. Quartal 2021) o dem durchschnittlichen Kursziel der aktuellen Research-Analysen o dem Buchwert der S IMMO Aktie in den Büchern der IMMOFINANZ o dem fundamentalen stand alone-Wert der Gesellschaft o den Börsenkursen der S IMMO vor COVID-19 (während EPRA-NAV und Kursziele der S IMMO bereits wieder auf vor COVID-19 Niveau sind)

=> Die S IMMO ist sehr ertragsstark. Das zeigt sich unter anderem darin, dass der EPRA-NAV in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt um mehr als 11 % pro Jahr gewachsen ist. Der Total Return (inklusive Dividende) liegt im selben Zeitraum bei knapp 13 %. Das sind Spitzenwerte im europäischen Immobiliensektor.

=> Das Stand alone-Szenario sichert diese Ertragsstärke, hohe Dividendenfähigkeit und hohes Kurspotenzial für die S IMMO Aktionäre.

Innovative Kommunikationsmaßnahme Normalerweise ist die Hauptversammlung oft die einzige Möglichkeit für Aktionäre, mit dem Management einer Aktiengesellschaft in direkten Kontakt zu kommen. Da die Aktionäre in etwas mehr als einer Woche eine erste wichtige Entscheidung treffen müssen, geht die S IMMO einen neuen Weg und tritt direkt an die Kleinaktionäre heran. Die wichtigste Entscheidung, nämlich über die Annahme, sollten Aktionäre erst gegen Ende der Annahmefrist (derzeit 16.07.2021) auf Basis aktueller Informationen treffen.

Einwahldaten für die Fragerunde Die Fragerunde mit CEO Bruno Ettenauer findet diesen Donnerstag, 17. Juni 2021, statt. Herr Ettenauer steht den Aktionären um 10:00 Uhr sowie um 17:30 Uhr für jeweils eine Stunde für Fragen zur Verfügung. Eine Anmeldung seitens der Aktionäre ist nicht notwendig.

Die kostenlose Telefonnummer für die Teilnahme lautet +43 800 291644.

(Ende)

Aussender: S IMMO AG Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Elisabeth Wagerer Tel.: +43 1 22795-1120 E-Mail: elisabeth.wagerer@simmoag.at Website: www.simmoag.at

ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1623772920083 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2021 12:02 ET (16:02 GMT)