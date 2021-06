Halle/MZ (ots) - Nein, es ist nicht allein der Rechtsextremismus, der Sorgen bereitet. Die Militanz nimmt auch in der linksextremistischen Szene zu; in Thüringen und andernorts gibt es Hinweise darauf, dass sich beide Seiten regelrecht bekriegen. Islamisten begehen unverändert Anschläge, zuletzt wurde ein Mann in Dresden erstochen. Dreierlei ragt aber beim Rechtsextremismus aktuell heraus: Die Szene wächst; von den offiziell 33.300 Rechtsextremisten gelten 40 Prozent als gewaltbereit. Rechtsextremisten bringen die meisten Menschen um. Und schließlich wuchert die Grauzone zur Mitte. So wies Seehofer darauf hin, dass die rechtsextremistische Gefahr in der Corona-Pandemie erneut gewachsen sei und sich bürgerliche Demonstranten nicht genug abgrenzten.



