Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich gegen weitere EU-Wirtschaftshilfen ausgesprochen. Auf die Frage, ob der aktuelle Corona-Wiederaufbaufonds der EU reichen werde, sagte Kurz am Dienstag bei der GLOBSEC-Konferenz in Bratislava: "Es ist nicht nur genug, es muss genug sein." Denn es sei "nicht etwas, was wir wiederholen möchten", so der Bundeskanzler.Österreich und die anderen sogenannten "frugalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...