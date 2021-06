Darum geht's im Video: Der Mittwoch hat es an der Börse in dieser Woche wirklich in sich: Erst legt About You seinen Börsengang aufs Parkett, dann folgt am Abend noch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Was von den beiden Großereignissen zu erwarten ist und wieso Richy dieses Mal fehlt…? 00:00 ? Richy ist Papa 02:00 ? Zeitbombe Inflation? 09:20 ? Börsengang von About You 20:25 ? Dein Vorschlag für Richys Junior-Depot! ? Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/