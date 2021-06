Der DAX versuchte heute erneut, seine langfristige Trendlinie zu überspringen, gab aber im Zuge einer schwächeren Eröffnung an der Wall Street einen Teil der Gewinne wieder ab. Die Entscheidung ist also weiter offen. Bei den Einzeltiteln gab die Aktie von Windeln.de nach der Bekanntgabe einer großen Kapitalerhöhung nach, TUI erlitt ebenso wie die Aktie von Thyssenkrupp einen kleinen Schwächeanfall, und die Aktie von Varta hat gute Chancen auf den Abschluss einer Bodenbildung.Der DAX zerrte auch heute wieder an den Chart-Ketten und pikste von unten an ...

