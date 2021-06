In den vergangenen Monaten schossen viele Meme-Aktien, die eigentlich kaum einen fundamentalen Wert haben, durch die Decke. So stieg auch der Anteilschein windeln.de massiv an, was die Firma jetzt auch finanziell nutzen will.Am 07. Juni berichteten wir frühzeitig über die Spekulationswelle bei dem operativ stark angeschlagenen Unternehmen windeln.de (DE000WNDL201), welches aufgrund der zuletzt weiterhin hohen Verluste eigentlich dringend eine neue Finanzspritze bräuchte. Nachdem sich der Titel nach Veröffentlichung unseres Artikels sogar nochmals fast ...

