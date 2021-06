DJ PTA-Adhoc: NEW VALUE AG: Akquisition einer zusätzlichen Beteiligung an TLNT Holdings

Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR

Baar (pta034/15.06.2021/20:50) - Die Beteiligungsgesellschaft New Value AG gibt bekannt, dass sie heute eine Akquisitionsvereinbarung für die restlichen 49,46 % der Aktien der Serie A und 97,78% der Aktien der Serie B der TLNT Holdings SA, Luxemburg unterzeichnet hat, dies im Austausch gegen Barmittel und neue New Value-Aktien zum Nominalwert von je CHF 1. TLNT Holdings SA hält das operative Geschäft von Zooppa.com und Ello.co, Online-Plattformen für Kreative. Zur Durchführung der neuen TLNT-Transaktion und der kürzlich angekündigten Akquisition der EyeEm Group GmbH beantragt der Verwaltungsrat an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Juni 2021 ordentliche Kapitalerhöhungen von insgesamt bis zu rund CHF 8.5 Mio. mittels Sacheinlage durch Ausgabe von nicht kotierten voll liberierten Namenaktien von je CHF 1 nominal mit einem Ausgabepreis von je CHF 1. Ein positives Votum der Aktionäre zu den vorgeschlagenen Kapitalerhöhungen und der Abschluss der Transaktionen wird dazu führen, dass sich die kürzlich erworbenen Portfoliounternehmen nunmehr zu 100 % im Besitz der Gesellschaft befinden; dazu gehören die Talenthouse-Unternehmen, bestehend aus Talenthouse IP LLC (USA), Talenthouse Limited (UK) und TLNT Holdings SA (Luxemburg), sowie Quest Digital Ltd (UK) einschliesslich Coolabi Group Ltd (UK), EyeEm Group GmbH (Deutschland) und Jovoto GmbH (Deutschland). Durch diese Akquisitionen verfügt New Value über eine bedeutende globale Präsenz in der Kreativbranche mit einer gemeinsamen Community von 15 Millionen Mitgliedern. Angesichts des komplementären Charakters der Portfoliounternehmen wird der Verwaltungsrat auch mögliche Optionen einer künftigen Transformation der Gesellschaft in eine operative Gesellschaft prüfen, mit entsprechendem Wechsel des Handelssegments an der SIX Swiss Exchange, sowie eine Kotierung der derzeit nicht kotierten Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 1, unter gleichzeitiger Schaffung von Einheitsnamenaktien mittels Aktiensplit. Weitere Informationen zu New Value New Value, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial. Der Fokus liegt auf Unternehmen im Bereich von digitalen Geschäftsmodellen. New Value betreibt aktives Wertemanagement, mit dem Ziel, die Beteiligungen weiterzuentwickeln und so deren Wert zu steigern.

Börsennotierung SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com) Ticker-Symbole NEWN (CH) Valorennummer 1 081 986 ISIN CH0010819867 Kontakt New Value AG, Zugerstrasse 8a, CH-6340 Baar Dr. Bernd Pfister +41 43 344 38 38; info@newvalue.ch Informationen/ Downloads www.newvalue.ch

(Ende)

Aussender: NEW VALUE AG Adresse: Zugerstrasse 8a, 6340 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Bernd Pfister Tel.: +41 43 344 38 38 E-Mail: info@newvalue.ch Website: www.newvalue.ch

ISIN(s): CH0010819867 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1623783000085 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2021 14:50 ET (18:50 GMT)