Dazu seien für die restlichen 49,46 Prozent Serie-A-Aktien von TLNT und 97,78 Prozent der Serie-B-Titel eine Kaufvereinbarung unterzeichnet worden, teilte New Value am Dienstagabend mit.Bezahlen will New Value die Übernahme mit Barmittel und eigenen Aktien. Um dafür und für die jüngst angekündigte Übernahme der EyeEm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...