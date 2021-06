Laval, Quebec (ots/PRNewswire) - Ein erweitertes Produktportfolio, das mehr Komfort, Technologie und internationale Verbraucherreichweite bietet.Im Rahmen seines strategischen Plans übernimmt Pelican International Inc. als weltweit führendes Unternehmen der Paddelsportbranche über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Confluence Outdoors Inc. das Unternehmen Advanced Elements Inc, einen Pionier auf dem Markt der aufblasbaren Wasserfahrzeuge. Mit dieser Akquisition erweitert Pelican sein Portfolio in der Paddelsportbranche, da es nun alle Qualitätsprodukte mit einer kompletten Technologiepalette anbietet. Außerdem positioniert sich Pelican als wichtiger Akteur in der Entwicklung und Innovation von aufblasbaren Wasserfahrzeugen."Diese Transaktion passt perfekt in unsere Strategie, unsere Position als Weltmarktführer in der Paddelsportbranche weiter zu festigen und qualitativ hochwertige und leistungsstarke Produkte für unterschiedliche Verbraucher aller Altersgruppen und Hintergründe anzubieten, die die Welt im Freien erkunden wollen. Die Übernahme von Advanced Elements schlägt einen Weg nach vorne ein, um uns zu helfen, die führende Marke von aufblasbaren Kajaks und SUPs in mehr als 50 Ländern zu werden. Es ist eine ideale Ergänzung unseres Produktangebots, um unser Publikum über traditionelle und E-Commerce-Kanäle zu erreichen", sagte Danick Lavoie, Präsident und CEO von Pelican International."Pelican freut sich über die Übernahme von Advanced Elements, da wir damit eine weitere angesehene und anerkannte Marke für unser umfangreiches Vertriebsnetz gewinnen, um die schnell wachsende Nachfrage nach aufblasbaren Kajaks und SUPs zu befriedigen. Ich freue mich auf dieses nächste Kapitel in unserer Wachstumsstrategie", sagte Frederic Guay, Senior Vice-President, Global Sales and Marketing, Pelican International."Wir von Advanced Elements haben diese Partnerschaft schon lange angestrebt und sind begeistert, mit einer kompletten und leistungsstarken Produktpalette zur Pelican International Group zu gehören. Wir wollten eine geschäftliche Zusammenarbeit, die uns auf die nächste Stufe bringt und unser Know-how und unsere Führungsposition auf dem aufblasbaren und SUP-Markt nutzt, und wir konnten uns keinen besseren Partner wünschen. Ich bin zuversichtlich, dass diese nächste Phase unseres Unternehmens diesen Markt definieren wird, da sowohl unsere Leidenschaft für Technologie als auch unser Fokus auf die Kundenbedürfnisse uns von anderen abheben werden", sagte Clay Haller, Mitbegründer und Präsident von Advanced Elements.Reed Smith diente als Rechtsberater von Pelican und Tonkon Torp LLP diente als Rechtsberater von Advanced Elements für diese Transaktion.Informationen zu Pelican InternationalWir von Pelican sind weltweit führend in der Wasser- und Nautikindustrie. Bekannt für außergewöhnliche Qualität, Innovation und Fachwissen, hat sich Pelican zur weltweit führenden Autorität in der Entwicklung und Herstellung von Kajaks, Kanus, Tretbooten, Stand-up Paddle Boards (SUPs), Angelbooten und Wassersportzubehör entwickelt. Als internationale treibende Kraft innerhalb der Branche bieten wir sowohl Paddelsportlern als auch alltäglichen Outdoor-Enthusiasten eine vielfältige Produktpalette durch unser Portfolio von sieben bekannten Marken: Pelican®, Wilderness Systems®, Perception®, Dagger®, Mad River Canoe®, Harmony Gear®, und Boardworks®.Pelican beschäftigt über 935 Mitarbeiter an drei Produktionsstandorten in Nordamerika - diese strategisch günstig gelegene Vertriebsbasis ermöglicht es unseren Kunden, Kajaks, Paddelboards und Boote überall dort zu beschaffen, wo sie das Wasser genießen möchten. Pelican arbeitet ständig an Innovationen, um die besten Paddelsportprodukte in allen Kategorien und Preisklassen anzubieten. Unser leidenschaftliches Team versucht vor allem, das Leben von Outdoor-Enthusiasten positiv zu beeinflussen, indem es sichere Freizeitbeschäftigungen anbietet, damit sie die wilde Schönheit der Natur genießen können, während es gleichzeitig Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung im Auge behält.Informationen zu Advanced Elements Inc.Wir, die in Kalifornien gegründete Firma Advanced Elements, haben das ausdrückliche Ziel, neue und einzigartige Paddelsportprodukte zu entwickeln, die das Outdoor-Erlebnis der Kunden verbessern. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Herstellung von aufblasbaren Kajaks mit modernster Technologie und einem hervorragenden Kundenservice. Wir sind tief in die Produktentwicklung mit patentierter Technologie involviert und streben danach, aufblasbare Kajaks, iSUPs und Paddelsportzubehör zu entwickeln, die sich durch Leistung, Qualität und Tragbarkeit auszeichnen. Alle unsere Produkte wurden entwickelt, um Paddlern die Werkzeuge zu geben, die sie brauchen und den Wert, den sie verdienen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1532833/Pelican_International_Pelican_International_Inc__Acquires_Advanc.jpgFür weitere Informationen: Nathalie Rizcalla, VP, HR Corporate & Legal Affairs, communications@pelicansport.com, 1-800-463-6960 / 450-664-1222 ext. 278Original-Content von: Pelican International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156564/4942869