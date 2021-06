Der Grundstein für die neue Produktionsstätte von Viking Malt in Lahti ist gelegt. Es ist geplant, dass die neue Mälzerei im Jahr 2023 ihren Betrieb aufnehmen wird. Das Projekt hat ein Volumen von rund 90 Millionen Euro; die jährliche Produktionskapazität wird etwa 85.000 Tonnen betragen. Eigentümer Pär-Gustaf Relander und CEO Kasper Madsen waren die Gastgeber der Grundsteinlegung auf der Baustelle im Industriegebiet Pippo-Kujala.

Für das bereits über 130 Jahre alte Unternehmen besteht der Schlüssel zum Erfolg seit jeher darin, sich auf hohe Qualität zu konzentrieren und offen für Innovationen und neue Technologien zu sein. Das neue Werk setzt diese Tradition fort. Der Bau eines neuen Werks bietet die einzigartige Möglichkeit, modernste Technologie zu nutzen, um die Effizienz zu steigern und gleichzeitig umweltfreundlicher zu produzieren. Mit der neuen Mälzerei wird Viking Malt zudem in der Lage sein, zusätzlich zum derzeitigen Sortiment eine Vielzahl neuer Produkte herzustellen.

"Die Welt um uns herum verändert sich, die Technologie entwickelt sich weiter und die Nachhaltigkeit rückt immer stärker in den Mittelpunkt unseres Handelns. Wir tragen unseren Teil dazu bei, diesen Wandel mitzugestalten, und auch wir selbst unterliegen dem Wandel. Unsere Unternehmenskultur und unsere Werte bilden dafür das Fundament", so Pär-Gustaf Relander, der Eigentümer von Viking Malt.

Ein wichtiges Element der Grundsteinlegungszeremonie war die Zeitkapsel, die in dem symbolischen Grundstein deponiert wurde. Sie enthält unter anderem einen Rechenschieber, Getreidekörner und Bohnen sowie eine Mund-Nasen-Schutzmaske. Diese Gegenstände symbolisieren die Herkunft und die Zukunft des Unternehmens und erinnern an die besondere Zeit der Covid-19-Pandemie, die den Beginn des Bauprojekts überschattet hat. Aus diesem Grund waren bei der Zeremonie nur sehr wenige Gäste anwesend.

Die Zeitkapsel, Vertreter des Bauberatungsbüros Afry und von Viking Malt sowie Pekka Timonen, der Oberbürgermeister von Lahti

Viking Malt verkauft seine Produkte weltweit an die Lebensmittel-, Getränke- und Brauindustrie. Das Familienunternehmen kann auf eine lange Geschichte zurückblicken und wird heute in der 5.Generation geführt.

Die Viking Malt Group betreibt Produktionsstätten in fünf Ländern: Neben Finnland wird je ein Werk in Schweden, Dänemark, Litauen sowie zwei Werke in Polen betrieben. Die Produktionskapazität beträgt 600.000 Tonnen pro Jahr; der Umsatz der Unternehmensgruppe beläuft sich auf rund 250 Mio. Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 260 Mitarbeiter. Viking Malt ist die größte Mälzerei in Skandinavien, die fünftgrößteEuropas und die neuntgrößteweltweit. Das Unternehmen ist auf dem Weltmarkt für Spezialmalz führend. Die Viking Malt Group ist im Besitz von Polttimo (62,5 %) und Svenska Lantmännen (37,5 %).

Weitere Informationen:

Pär-Gustaf Relander, Chairman of the Board, Tel.: +358 50 552 3955

Kasper Madsen, CEO, Viking Malt Group, Tel.: +45 22 14 20 10

Pia Valve, Vice President HR and Communications, Viking Malt Group, Tel.: +358 40 7700090

Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Produkte: www.vikingmalt.com