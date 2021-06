DJ NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 15.738 Pkt - Wallstreet:online mit Abgaben

FRANKFURT (Dow Jones)--Erneut recht lebhaft verlief der nachbörsliche Handel am Dienstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Für die Aktie von Wallstreet:online ging es um 3 Prozent nach unten. Der Finanzportalbetreiber erhöht sein Kapital. Im Zuge dessen sollen bis zu 1.438.214 neue Aktien, entsprechend bis zu 10 Prozent des Grundkapitals, ausgegeben werden. Mit den Einnahmen, die sich gemessen am aktuellen Kurs auf bis zu rund 39 Millionen Euro belaufen können, soll in die Wachstumsbereiche der Unternehmensgruppe investiert werden.

Die Aktie von Qiagen zeigte sich unverändert. Der Aufsichtsrat des Biotech-Unternehmens ist ins Visier des Finanzinvestors Davidson Kempner geraten. Der Investor, dem mit Stand 19. Mai 2,95 Prozent der Stimmrechte zuzurechnen sind, fordert in einem Brief an den Aufsichtsrat die Ablösung des Vorsitzenden Lawrence A. Rosen.

Auch die Titel von Vonovia und Deutsche Wohnen zeigten sich nachbörslich wenig bewegt. Der Immobilienkonzern Vonovia hat sich weitere Anteile an seinem Übernahmeziel Deutsche Wohnen gesichert.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.738 15.730 unv. ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

