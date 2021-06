In der alten DDR machte in Sachen 'Mangel' folgender Scherz die Runde: "Was passiert, wenn der Sozialismus in die Wüste kommt? Erst einmal nichts - und dann wird der Sand knapp." Was als Witz zur Mangelverwaltung noch ganz lustig zu sein scheint, lässt manche Einkaufschefs in der aktuellen Wirtschaftswelt verblassen. Handelspolitische Blockaden, wie etwa zwischen China und den USA, treffen auf eine zeitgleich signifikant anziehende Nachfrage. Dass dies zu steigenden Preisen führt, ist selbstverständlich. ...

