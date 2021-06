Frankfurt am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) - Top-Manager aus unterschiedlichsten Branchen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada und den USA ausgezeichnetGlassdoor, weltweit führend in Bezug auf Informationen zu Jobs und Unternehmen, hat die beliebtesten Manager 2021 in Deutschland und vier weiteren Ländern ermittelt. Die Gewinner wurden mit dem Glassdoor-Award für die beliebtesten Manager ausgezeichnet. Anders als andere Auszeichnungen basiert der Award ausschließlich auf dem freiwilligen und anonymen Feedback von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Beschäftigten können bei Glassdoor eine Arbeitgeberbewertung über die Führungsqualitäten ihrer/s CEOs abgeben und darüber hinaus weitere Einblicke in ihren Berufsalltag, ihr Arbeitsumfeld und zu ihrem Arbeitgeber gewähren.In diesem Jahr zeichnet Glassdoor beliebte Manager in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA und Kanada aus. In Deutschland wird der Glassdoor-Award für die beliebtesten Manager bereits zum sechsten Mal vergeben. In diesem Jahr geht er an die folgenden 25 CEOs aus Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden:1. Herbert Diess, Volkswagen (99 Prozent Zustimmung)2. Nikolai Setzer, Continental (99 Prozent Zustimmung)3. Jesper Brodin, IKEA (99 Prozent Zustimmung)4. Oliver Blume, Porsche (98 Prozent Zustimmung)5. Dietmar Bichler, Bertrandt (98 Prozent Zustimmung)6. Severin Schwan, Roche (98 Prozent Zustimmung)7. Satya Nadella, Microsoft (98 Prozent Zustimmung)8. Aiman Ezzat, Capgemini (97 Prozent Zustimmung)9. Bernd Montag, Siemens Healthineers (97 Prozent Zustimmung)10. Robert E. Moritz, PwC (96 Prozent Zustimmung)11. Steve Hare, Sage (96 Prozent Zustimmung)12. Eli Glickman, ZIM Integrated Shipping Services (96 Prozent Zustimmung)13. ulie Sweet, Accenture (95 Prozent Zustimmung)14. George D. Schindler, CGI (95 Prozent Zustimmung)15. Volkmar Denner, Robert Bosch (95 Prozent Zustimmung)16. Hannes Ametsreiter, Vodafone Deutschland (94 Prozent Zustimmung)17. Stefan Smalla, Westwing Home and Living (94 Prozent Zustimmung)18. Guillaume Faury, Airbus (94 Prozent Zustimmung)19. Reinhard Ploss, Infineon Technologies (93 Prozent Zustimmung)20. Christian Klein, SAP (93 Prozent Zustimmung)21. Kiumars Hamidian, BearingPoint (93 Prozent Zustimmung)22. Niklas Östberg, Delivery Hero (93 Prozent Zustimmung)23. Frank Appel, DHL (93 Prozent Zustimmung)24. Reimund Neugebauer, Fraunhofer-Gesellschaft (93 Prozent Zustimmung)25. Bjørn Gulden, PUMA (92 Prozent Zustimmung)"Im vergangenen Jahr standen die Führungskräfte von Unternehmen auf der ganzen Welt vor noch nie da gewesenen Herausforderungen, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der COVID-19-Krise zu unterstützen. Die Bewertungen zeigen: Diese CEOs haben sich hervorgetan und neue Wege gefunden, ihre Angestellten zu unterstützen, als die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt wurde", so Christian Sutherland-Wong, Chief Executive Officer von Glassdoor. "In einem herausfordernden Jahr ist es inspirierend, Top-CEOs zu sehen, die sich laut ihren Mitarbeitenden an Veränderungen angepasst, Visionen neu definiert und mit Transparenz geführt haben - während sie die Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft an erste Stelle gesetzt haben. Ich gratuliere den diesjährigen Gewinnern zu dieser Auszeichnung."Am stärksten vertreten in den Top 25 sind die IT- bzw. Beratungsbranche mit jeweils fünf CEOs, gefolgt von der Automobilindustrie (inklusive Zulieferer) mit vier Führungskräften. Es konnten sich auch zwei CEOs großer Handelsunternehmen durchsetzen: IKEA-CEO Jesper Brodin (Platz 3) und Westwing Home and Living-CEO Stefan Smalla (Platz 17). Herbert Diess von Volkswagen ist erstmals im Ranking aufgeführt und erobert auf Anhieb den ersten Platz mit 99 Prozent Zustimmung seiner Mitarbeitenden. Julie Sweet von Accenture ist die einzige Frau, die sich in den Top 25 in Deutschland platzieren kann (Platz 13).Microsoft-CEO beliebtester Tech-ManagerUnter den globalen Tech-Größen ist Microsoft-CEO Satya Nadella als einziger in Deutschland und auch in den anderen Länderrankings in den Top 10 vertreten. Den besten Platz belegt er mit Platz 2 in Großbritannien, in den USA landet er auf Rang 6 und in Deutschland auf Platz 7. Auch Severin Schwan von Roche ist international unter den Top 10 vertreten, in Großbritannien schafft er es auf Platz 7, in Deutschland auf Rang 6. Im Vergleich zum letzten Ranking ist er der einzige Top-Manager, der sich in den Top 10 in Deutschland halten kann - auch wenn er die Spitzenposition abgeben musste. Volkmar Denner von Robert Bosch gelingt dies nicht, kann sich aber auf dem 15 Rang platzieren.Google und Facebook CEOs verlieren in den USA an ZustimmungUnter den US-Großunternehmen erobert Rich Lesser von der Boston Consulting Group den ersten Platz. Die CEOs der großen Tech-Unternehmen Google und Facebook sind in den Rängen nach hinten gefallen. Sundar Pichai von Google ist von Rang 46 auf Rang 90 abgerutscht. Nachdem Mark Zuckerberg von Facebook im vorherigen Ranking auf Platz 55 landete, ist er dieses Jahr nicht mehr in den Top 100 vertreten. Apple CEO Tim Cook hingegen setzt seinen Erfolgskurs fort - kam er im letzten Ranking auf Platz 69, klettert er dieses Jahr auf Platz 32.Alle Gewinner des Jahres 2021 im Überblick25 Top CEOs - Deutschland50 Top CEOs - Großbritannien100 Top CEOs - Großunternehmen - USA50 Top CEOs - kleine & mittelgroße Unternehmen - USA25 Top CEOs - Kanada25 Top CEOs - FrankreichMethodikWenn Mitarbeitende ihre Arbeitgeber bei Glassdoor bewerten, können sie unterschiedliche Faktoren ihres Arbeitslebens beurteilen. Dazu gehört unter anderem der Führungsstil des/r CEOs sowie des oberen Managements. Im weiteren Verlauf haben die Nutzer die Möglichkeit, spezifischer auf den/die CEO einzugehen und anzugeben, ob sie die Leistung ihrer/s CEO befürworten, ablehnen oder keine Meinung dazu haben.Bei den rund 1,5 Millionen bei Glassdoor untersuchten Arbeitgebern liegt die durchschnittliche Zustimmung zum/r CEO bei 73 Prozent.Die Gewinner des Glassdoor-Awards für die beliebtesten Manager werden unter Verwendung eines von Glassdoor entwickelten Algorithmus ermittelt, wobei die Quantität, Qualität und Konsistenz der von Glassdoor geprüften Unternehmensbewertungen berücksichtigt werden, die von Mitarbeitenden in Deutschland eingereicht werden. Um bei der Auszeichnung der beliebtesten Manager Deutschlands berücksichtigt zu werden, müssen zwischen dem 2. Mai 2020 und dem 1. Mai 2021 mindestens 25 Unternehmensbewertungen für die beiden Führungsattribute eingegangen sein. Die Zustimmungsrate für die CEOs ist in ganzen Zahlen wiedergegeben. Die Berechnungen erfolgten mit mehreren Dezimalstellen und waren ausschlaggebend für die finale Reihenfolge. Die vollständige Methodik kann hier eingesehen und heruntergeladen werden: https://www.glassdoor.de/Award/index.htmHinweise an die RedaktionFür Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an: Glassdoor@adellink.de. Weitere Informationen, die vollständigen Ergebnisse aus den anderen Ländern sowie konkrete Mitarbeiterbewertungen der Unternehmen stellen wir Ihnen ebenfalls gern zur Verfügung.Über GlassdoorGlassdoor verbindet aktuelle Jobangebote mit Millionen von Arbeitgeberbewertungen und Einblicken in Unternehmen, damit Menschen auf Stellensuche einfacher den Job finden, der am besten zu ihnen passt. Das kommt auch Arbeitgebern zugute, die Glassdoor mit Lösungen für das Employer Branding dabei unterstützt, im großen Maßstab wirklich informierte Kandidaten einzustellen. Glassdoor ist seit 2008 aktiv und bietet inzwischen Arbeitgeberbewertungen und Einblicke für mehr als 1,5 Millionen Unternehmen in über 190 Ländern. Weitere Informationen unter glassdoor.de.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/449764/Glassdoor_Logo.jpgPressekontakt:Joe Wiggins pr@glassdoor.comOriginal-Content von: Glassdoor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115742/4942905