DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 16. Juni

=== *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,5% gg Vj *** 09:15 DE/About You Holding AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts *** 10:00 DE/Delivery Hero SE, Online-HV 10:00 DE/Sixt SE, Online-HV *** 10:30 EU/EZB-Direktor Elderson, Rede bei der Online-Konferenz von EBRD und EZB zu "Emerging climate-related risk supervision and implications for financial institutions" *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q 11:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Digitalevent zum Thema "Standortfaktor Gesundheitsindustrie - Wie gestalten wir die Schlüsselbranche des 21. Jahrhunderts?" 11:00 DE/SLM Solutions Group AG, Online-HV 11:00 DE/Süss Microtec SE, Online-HV 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 10-jährige Bundesanleihe über 5 Mrd EUR 12:30 DE/Centogene NV, Ergebnis 1Q, Rostock 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: +3,9% gg Vm zuvor: -9,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -1,7% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 15:00 RU/Fußball-EM 2021, Finnland-Russland, St. Petersburg *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:30 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Online-Talk mit den Kanzlerkandidaten Laschet, Baerbock und Scholz 18:00 AZ/Fußball-EM 2021, Türkei-Wales, Baku *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung; Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25% 21:00 IT/Fußball-EM 2021, Italien-Schweiz, Rom *** - CH/Gipfeltreffen von US-Präsident Biden und Russlands Präsident Putin, Genf - TR/Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, Treffen mit ihrem türkischen Amtskollegen Akar, Ankara ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

June 16, 2021 00:05 ET (04:05 GMT)

