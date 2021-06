Der Aufwärtstrend internationaler Aktien hatte auch in der letzten Woche ungebrochen Bestand. Der MSCI World (Euro)-Index legte in diesem Zuge um weitere + 0,9 % zu und näherte sich unter klarer Überwindung seines kurzfristigen horizontalen Widerstands bei 245 Punkten sowie dem heutigen weiteren höheren Tagesschluss in Europa um 17.30 Uhr auf 247,55 Punkten damit nur noch bis auf maximal 2 % an seinen bisher ausgeprägtesten, im Oktober 2017 gebildeten steilen Aufwärtstrend-Widerstand an (siehe untenstehender Chart).Ein wesentlich beflügelndes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...