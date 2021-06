Zum Dienstag erfolgte ein ruhiger Handel in Richtung der heutigen FED-Sitzung. Unser DAX zeigte einen eher schüchternem Schlussrekord auf. Was ist heute zu erwarten? Gebremste Euphorie vor der FED-Sitzung Auf das neue Allzeithoch am Montag folgte erst einmal Ernüchterung. Dieses Muster sahen wir in etwa auch am Dienstag. Zwar ohne neues Allzeithoch im Intradayverlauf, jedoch mit einer ebenso starken Eröffnung und schwächeren zweiten Tageshälfte. ...

