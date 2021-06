VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 15. Juni 2021 - Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI), (das "Unternehmen" oder "Nicola") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach dem Abschluss einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung gemäß der Mineralkaufvereinbarung, die es mit High Range Exploration Ltd. ("High Range") hat, mit dem Erwerb von 50 % des Grundstücks Dominion Creek (das "Goldprojekt") fortfährt. Das Goldprojekt befindet sich 43 Kilometer nordöstlich der Stadt Wells und rund 110 Kilometer ost-südöstlich von Prince George. Am 17. September 2020 gab das Unternehmen bekannt, dass mit High Range ein strategisches Abkommen zur Auftragsverarbeitung und Gewinnbeteiligung (die "Gewinnbeteiligungsvereinbarung") geschlossen wurde, bzw. am 23. September 2020, dass es eine Absichtserklärung ("LOI") zum Erwerb einer 50%igen wirtschaftlichen Beteiligung am Goldprojekt unterzeichnet hat.

Das Unternehmen hat die erste erforderliche Zahlung in Höhe von 225.000 Dollar geleistet, die für den Erwerb von 50 % der Anteile am Konzessionsgebiet Dominion Creek (150.000 Dollar) und die Aufnahme der Arbeiten an einem Genehmigungsantrag für eine 10.000 Tonnen umfassende Massenprobe (75.000 Dollar) verwendet werden soll. Das Unternehmen erhielt die erforderlichen Mittel durch die Anforderung einer nicht verwässernden Vorauszahlung[i] von 250.000 US-Dollar, die am 27. April 2021 einging. Das Unternehmen teilte am 30. April 2021 mit, dass es mit Ocean Partners UK Limited[ii], einem Unternehmen, das Bergbauunternehmen, Hüttenwerken und Raffinerien globale Handelsdienstleistungen bietet, einen Kaufvertrag für Gold- und Silberkonzentrat unterzeichnet hat.

Nicola und High Range beabsichtigen, eine Genehmigung für die Durchführung einer 10.000 Tonnen umfassenden Massenprobe im Goldprojekt einzuholen. Zusätzlich zum Goldprojekt gibt das Unternehmen ebenfalls bekannt, dass es sich in der Endphase der Vorbereitung seiner Mühlenanlage befindet, um mit der Produktion von Gold- und Silberkonzentrat mit Blue Lagoon Resources[iii] zu beginnen.

Das Konzessionsgebiet Dominion Creek beherbergt ein hochgradiges Goldsystem, dessen Erzgang an der Oberfläche zutage tritt. Am 23. September 2020 gab das Unternehmen bekannt, dass es 23 ausgewählte Proben[iv] aus dem Material, das im Bereich des Erzgangs Nr. 16 und des Erzgangs Pit extrahiert worden war, entnommen und diese Proben an das Labor von ALS Metallurgy Laboratory[v] ("ALS Lab") in Kamloops (BC) übergeben hatte. Hier die wichtigsten Analyseergebnisse der Proben:

- Probe 204467: 81,7 g/t Au und 136,0 g/t Ag

- Probe 204473: 105,0 g/t Au und 156,0 g/t Ag

- Probe 204474: 149,0 g/t Au und 270,0 g/t Ag

- Probe 204481: 125,0 g/t Au und 256,0 g/t Ag

- Probe 204484: 106,0 g/t Au und 164,0 g/t Ag

Der durchschnittliche Goldgehalt dieser Proben betrug 61,3 Gramm pro Tonne (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Gold- und Silbergehalt von ausgewählten Proben aus Erzgang 16 und Erzgang Pit

Im Anschluss an die Analyse der 23 Proben aus dem Erzgang 16 und dem Erzgang Pit entnahm das Unternehmen vier Splitterproben aus der in einem historischen Schürfgraben freigelegten Mineralisierung, die aus Erzgangmaterial und Nebengestein bestanden, sowie eine Stichprobe, die für das Material aus beiden freigelegten Erzgängen repräsentativ ist. Die Ergebnisse, die in einer Pressemeldung vom 26. Oktober 2020 veröffentlicht wurden, sind in Tabelle 2 unten aufgeführt.

Tabelle 2: Ergebnisse von Splitterproben und repräsentativen Stichproben des Erzgangs

GESCHICHTE DES KONZESSIONSGEBIETS DOMINION CREEK

Das Konzessionsgebiet Dominion Creek besteht aus 8 zusammenhängenden Mineralclaims (55 Einheiten) mit einer Gesamtfläche von rund 1.040 Hektar. Im Jahr 1992 wurde aus der South Zone eine 1.180 Tonnen schwere Massenprobe entnommen und es fanden in begrenztem Umfang Bohrungen statt. Der Standort war in Besitz von Noranda Exploration Company Ltd. Dieses Unternehmen führte zunächst im Jahr 1986 eine kleinformatige geochemische Schluffuntersuchung (20 Proben) durch und war von den Ergebnissen derart ermutigt, dass eine umfangreichere geochemische Bodenprobenahmen folgten (3.399 Proben). Es gibt zwei Mineralisierungsbereiche, eine kleine Grube für die Entnahme der Massenprobe und ein mineralisierter Ausbiss, der zahlreiche klar abgegrenzte Erzgänge enthält.

Im Jahr 1992 wurden achtzig Tonnen Konzentrat zur Verarbeitung in die Schmelzanlage Cominco in Trail transportiert. Für die Massenprobe wurde in der Mühle ein "Head Grade" von 14,1 g/t Au ermittelt, die durchschnittliche Goldausbeute betrug 93 %[vi]. Damals fand im Wesentlichen keine Materialabscheidung statt; aber die visuelle Sichtung von mineralisiertem Gestein vor Ort vor dem Abtransport ist möglich und sollte eine Steigerung des Erzgehalts sowie eine Senkung der Transportkosten bewirken. Im Rahmen seines Explorationsprogramms bohrte Noranda Exploration Company Ltd. 53 Diamantbohrlöcher über insgesamt 3.483,7 Meter. Die Bohrungen in der South Zone erstreckten sich über ein rund 300 Meter mal 200 Meter großes Areal. Die Bohrungen in der North Zone waren auf zwei rund 300 Meter voneinander entfernte kleinere Areale (rund 40 Meter mal 60 Meter groß) begrenzt. Die Bohrziele wurden anhand der geochemischen Probendaten und der Ausbissproben aus Grabungen und Bohrungen im Bereich der Zufahrtsstraße ausgewählt.

Am 22. August 2003 wurde von Geospectrum Engineering ein technischer Bericht zum Projekt Dominion Creek [vii] erstellt.

Qualifizierter Sachverständiger

Kevin Wells, P.Geo, ein das Unternehmen beratender Geologe, ist der unabhängige qualifizierte Sachverständige im Sinne des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und eine zu 100 Prozent unternehmenseigene Mühlen- und Bergeeinrichtung in der Nähe von Merritt (British Columbia) unterhält. Die komplett genehmigte Aufbereitungsanlage kann sowohl Gold- als auch Silber-Aufbereitungsgut via Schwerkraftabscheidung und Flotation verarbeiten. Das Unternehmen ist ferner hundertprozentiger Eigentümer des Projekts New Craigmont, eines hochgradigen Kupfer-Konzessionsgebiets, und einer in Betrieb befindlichen Kiesgrube, die sich in der Nähe seiner Aufbereitungsanlage befindet.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

