Heute wird um 20.00 Uhr die Entscheidung der zweitägigen Fed-Sitzung bekanntgegeben und auf einer Pressekonferenz kommuniziert. Dies sorgt an den Goldmärkten für ein hohes Maß an Spannung.Es wird nämlich befürchtet, dass die US-Notenbanker im Zuge starker US-Konjunkturdaten und hoher Inflationszahlen über ein "Anziehen der geldpolitischen Zügel" verstärkt diskutieren könnten. Am gestrigen Dienstag wurde zudem ein Anstieg der US-Produzentenpreise um 6,6 Prozent p.a. gemeldet. Dies übertraf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...