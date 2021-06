Obwohl die Inflation in den USA zuletzt kräftig zunahm (April 4,2 %, Mai 5 %), erwarten die Finanzmärkte von der Notenbank vorerst keine Weichenstellung für ein Ende der ultralockeren Geldpolitik. Experten rechnen nicht damit, dass die Währungshüter heute eine Drosselung der milliardenschweren Anleihenkäufe zur Stützung der Wirtschaft in der Corona-Krise signalisieren. Der Leitzins dürfte ohnehin auf dem Rekordtief von 0,0 bis 0,25 % verharren.



