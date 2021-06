Zum Dienstag erfolgte ein ruhiger Handel in Richtung der heutigen FED-Sitzung. Unser DAX zeigte einen eher schüchternem Schlussrekord auf. Was ist heute zu erwarten? Gebremste Euphorie vor der FED-Sitzung Auf das neue Allzeithoch am Montag folgte erst einmal Ernüchterung. Dieses Muster sahen wir in etwa auch am Dienstag. Zwar ohne ...

