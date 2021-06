Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die 2006 gegründete Metalcorp Group S.A. mit Sitz in Luxemburg ist als Dienstleister im Handel mit Stahl- und Nichteisen-Produkten tätig. Darüber hinaus werden eigene Produktionsstätten betrieben. Das Unternehmen fokussiert sich auf Dienstleistungen im Rohstoffsegment ohne eigene Lagerhaltung. Dadurch ist das operative Geschäft der Metalcorp Group weitgehend unabhängig von der aktuellen Preisentwicklung der internationalen Rohstoffmärkte. Die Metalcorp Group ist mit ihren Tochtergesellschaften und Vertretungen in 15 Ländern aktiv und verfügt über sechs Produktionsstätten in Europa und Afrika. Zu den wichtigsten Bestandteilen der Metalcorp Group gehört die BAGR Berliner Aluminiumwerk GmbH - ein in Europa führender unabhängiger Hersteller von Sekundäraluminium - und die Steelcom-Gruppe. ...

