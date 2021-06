Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern einen positiven Handelstag erlebt. Am Vormittag näherte sich der DAX sogar kurzzeitig der Marke von 15.800 Punkten. Am Ende ging er dann mit 15.730 Zählern aus dem Handel. Immerhin ein Plus von knapp 0,4 Prozent. Die Marktidee ist diesmal Thyssenkrupp.