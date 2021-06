Ein Österreicher hat in Deutschland im Dieselskandal von VW eine Entschädigung erstritten. Es ging in dem Streit um illegale Abschaltvorrichtungen, mit denen VW am Prüfstand bessere Abgaswerte erzielte als im realen Fahrbetrieb. Der Verbraucherschutzverein (VSV) hatte für diesen wie für andere Österreicher Klagen gegen VW in Deutschland eingebracht. Das Urteil sei rechtskräftig, teilte der VSV am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...