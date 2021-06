Norsk Titanium AS (kurz "Norsk" oder "Norsk Titanium"; Euronext: NTI), ein Weltmarktführer in der additiven Fertigung von Titanbauteilen für die Luft- und Raumfahrt, hat eine Ausdehnung seines Kundenstamms in den Marktsektor für industrielle Anwendungen in Zusammenarbeit mit der Hittech Group aus der niederländischen Stadt Den Haag angekündigt.

Die Fertigung des ersten industriellen Bauteils im Rahmen dieser Entwicklung kommt einem Endkunden von Hittech in dem wachstumsstarken Markt für Halbleiterausrüstung zugute. Norsk geht auf kurze Frist von erheblichen Investitionen von Herstellern im Halbleitermarkt aus, die ihre Lieferketten modernisieren müssen. Diese Anstrengungen stellen den ersten Schritt von Norsk zur Unterstützung der erwähnten Modernisierungsbemühungen mit einem schnelleren, kostengünstigeren und umweltfreundlicheren Ansatz dar.

Unter Einsatz des revolutionären RPD-Verfahrens (Rapid Plasma Deposition) von Norsk haben die Ingenieure des Unternehmens einen Vorformling aus einer Titanlegierung konstruiert, mit dem der Rohstoffbedarf von Hittech im Vergleich zu den warmgeformten Produkten, die zur Erzeugung des fertigen Bauteils bisher verwendet wurden, um über 45 Prozent gesenkt werden kann. Mit dem RPD-Verfahren ist Norsk in der Lage, ein endformnahes Design zu erstellen, das den erforderlichen Qualitätskontrollen und Materialeigenschaften entspricht, die Hittech für dieses entscheidende Bauteil benötigt. Unter Ausnutzung fast der gesamten zur Verfügung stehenden Größe (90 cm 60 cm) erstellt Norsk mit der unternehmenseigenen G4B-Maschine ein RPD-Formteil, das knapp 100 kg wiegt. Die Auslieferung des ersten Probeartikels wird bis zum Jahresende erwartet, und die Serienproduktion beginnt voraussichtlich 2022.

"Wir freuen uns, beim Übergang des Designs für dieses Bauteil auf RPD-Materialien mit Hittech zusammenarbeiten zu dürfen", sagte Michael Canario, CEO von Norsk. "Hittech ist äußerst begeistert von unserer Technologie, und wir sind hoch erfreut darüber, diese Phase der Zusammenarbeit erreicht zu haben. Wir freuen uns darauf, ihre Zielsetzungen bezüglich Erschwinglichkeit mit einer effizienteren und kostengünstigeren Methode der Titanverarbeitung zu übertreffen."

"Diese Entwicklung stellt eine wesentliche Änderung im Hinblick darauf dar, wie industrielle Bauteile hergestellt werden, die wesentliche Ersparnisse bei der nachgelagerten Verarbeitungszeit und bei den Kosten auf nachhaltige Weise mit sich bringen wird", ergänzte Marco Verloop, Abteilungsleiter bei Hittech. "Wir freuen uns darauf, herauszufinden, wie die Technologie von Norsk für diesen Anwendungsbereich weiter verfeinert werden kann."

Über Norsk Titanium AS

Norsk Titanium AS wurde 2007 in Norwegen gegründet und ist Vorreiter bei der Anwendung seines patentierten Verfahrens für die additive Fertigung, der Rapid Plasma Deposition (RPD). Seit 2017 liefert das Unternehmen flugtaugliche Strukturbauteile, und heute betreibt es Fertigungsstätten im US-Staat New York und in Norwegen. Das Unternehmen hebt sich in der Luftfahrtbranche durch seine patentierte RPD-Technologie ab, bei der Titandraht in komplexe Bauteile verwandelt wird, die für strukturelle und sicherheitskritische Anwendungen geeignet sind. Norsk Titanium ist ein Tier-1-Zulieferer für die zivile Luft- und Raumfahrt und engagiert sich für kostensparende Flugzeugstrukturen und Düsentriebwerke für die führenden Luft- und Raumfahrtunternehmen der Welt. RPD ist das weltweit erste von der FAA zugelassene Verfahren zur Herstellung von Strukturtitan in 3D-Druck, das für Kunden in der Luft- und Raumfahrt, im Rüstungsbereich und in der Industrie erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen mit sich bringt.

Über die Hittech Group

Die Hittech Group ist ein Tier-1-Systemlieferant für die Hightech-Branche. Seit unserer Gründung straffen wir unsere Abläufe kontinuierlich, modernisieren und automatisieren unsere Fertigungstechniken laufend und vertiefen unser Wissen immer mehr. Maschinelle Bearbeitung und Materialkunde stehen bei der Hittech Group im Zentrum, doch unterdessen haben wir uns zu einem Hightech-Unternehmen mit starken Entwicklungsfähigkeiten, umfangreichem technologischem und mechatronischem Wissen sowie fortschrittlichem Projektmanagement weiterentwickelt. Unsere Stärke liegt in unserem stetigen Verbesserungsdrang. Durch organisches Wachstum und gezielte Übernahmen sind wir zu einer bekannten Unternehmensgruppe mit unverkennbarer Fachkompetenz, einem Jahresumsatz von ca. 120 Mio. Euro, 8 Firmen mit Sitz in Europa und Asien sowie rund 650 engagierten Fachmitarbeitern herangewachsen. Und wir haben das klare Ziel, weiter zu wachsen. Wir wollen sowohl hinsichtlich der Größe als auch der Fachkompetenz einen Mehrwert für unsere Kunden erreichen, nämlich professionelle Erstausrüster in Hightech-Sektoren. https://hittech.com/

