Verbund - Schafft die Aktie des österreichischen Energieversorgers den Breakout?

Breakout Trading-Strategie

Symbol: VER1 ISIN: AT0000746409









Rückblick: Die VERBUND AG ist die Holdinggesellschaft des größten Stromproduzenten und -transporteur Österreichs. Der Verbund deckt rund 50% des regionalen Strombedarfs ab. Das Unternehmen weist eine der umweltfreundlichsten Erzeugungsstrukturen in der Europäischen Union auf. Im vieljährigen Durchschnitt stammen 90% des erzeugten Stroms aus Wasserkraft und bis zu 10% aus umweltverträglicher Wärmekraft. Auf eine starke Performance-Phase folgte die tassenförmige Korrektur der Aktie, die in Folge in eine Seitwärtsbewegung übergegangen ist, welche man als Henkel identifizieren kann.

Meinung: Vorrangig beliefert der Konzern Landeselektrizitätsgesellschaften, große Industriebetriebe und Stadtwerke im In- und Ausland sowie die Österreichischen Bundesbahnen. Das Unternehmen betreibt das gesamte überregionale österreichische Hochspannungsnetz mit seinen wichtigen Auslandsanbindungen. Der Strombedarf nimmt stetig zu, was die Rolle des Versorgers weiter in den Fokus der Anleger rücken könnte. Bei rund 76 EUR hat sich ein Widerstand gebildet. Wenn die Aktie hier den Breakout schafft, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an.

Chart vom 15.06.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 75.80 EUR











Setup: Für einen Long-Einstieg ist der Breakout abzuwarten. Es ist gut möglich, dass die Aktie vor dem Ausbruch noch 1-2 Tage über die Zeitachse läuft, was das Setup noch attraktiver machen würde. Die Position könnte nach dem Einstieg unter den letzten Kerzen, unter dem EMA-20 abgesichert werden.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in VER1





Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter folgendem Link abrufen können [Link]