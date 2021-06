Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit gut behaupteter Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein moderates Plus von 0,09 Prozent. Auch der Handelsauftakt an den europäischen Leitbörsen wird vor der am Abend anstehenden Bekanntgabe der jüngsten geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) wenig verändert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...