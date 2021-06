Anders als die großen europäischen Börsen musste der heimische Markt gestern nachgeben, der ATX endete mit einem Rückgang von 0,7%. In den Fokus rückten neben aktuellen Unternehmensnachrichten auch zahlreiche Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA, so hat sich die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen im Juni weiter eingetrübt, auch die US-Einzelhandelsumsätze sind im Mai stärker als erwartet gefallen. Der Preisauftrieb in den USA bleibt allerdings stark, zudem hat die US-Industrie ihre Produktion im Mai überraschend deutlich gesteigert, während sich die Stimmung auf dem US-Häusermarkt im Juni überraschend eingetrübt hat, Daten aus Deutschland und Frankreich bestätigten das Bild einer zunehmenden Teuerung, ...

