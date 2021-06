Berlin (ots) - Der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Niels Annen (SPD), hat sich mit Blick auf die Erfolgschancen des Treffens zwischen US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin am Mittwoch in Genf zurückhaltend gezeigt.Im Inforadio vom rbb sagte Annen, es sei gut, dass beide Staatschefs überhaupt miteinander reden würden. "Wir dürfen ja nicht vergessen, die Vereinigten Staaten und die Russische Föderation, das sind weiterhin die wichtigsten Atommächte auf diesem Planeten. Spannungen betreffen im Grunde genommen nicht nur die beiden Länder, sondern haben Auswirkungen auch auf Europa."Seine Erfahrung sei aber, dass ein so tiefgreifender Konflikt nicht durch ein einzelnes Treffen gelöst werden könne, sagte Annen weiter. "Aber manchmal hilft ein solches Treffen, wenn es denn erfolgreich verläuft, die Atmosphäre insgesamt zu verbessern."Das Interview zum Nachhören: https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202106/16/574097.htmlPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/4942971