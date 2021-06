DGAP-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

EQS Group AG mit 7,5%-Kapitalerhöhung



16.06.2021 / 08:56

EQS Group AG mit 7,5%-Kapitalerhöhung

Eigenmittel als Baustein zur Finanzierung der Akquisition der Business Keeper GmbH München - 16.06.2021 Der Vorstand der EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) hat heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre umzusetzen. Die zufließenden Mittel sind Teil der Finanzierung der Akquisition der Business Keeper GmbH und werden zusammen mit vorhandenen flüssigen Mitteln und Fremdkapital zur Zahlung der ersten Kaufpreistranche über 80 Millionen Euro genutzt.



Die Gesellschaft beabsichtigt, bis zu 590.000 neue Aktien auszugeben und so ihr Grundkapital auf bis zu EUR 8.472.251 zu erhöhen, was einer Erhöhung um rund 7,5% entspräche. Die neuen Aktien sollen ab dem 01. Januar 2021 gewinnberechtigt sein und institutionellen Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen über ein Platzierungsverfahren angeboten werden. Der Platzierungspreis wird vom Vorstand nach Abschluss des Verfahrens festgelegt und wird den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreiten. Weitere Hinweise: Unternehmensmitteilungen der EQS Group AG erhalten Sie auch kostenlos und unverzüglich auf ihr mobiles Endgerät: per DGAP News App direkt auf ihre AppleWatch oder das iPhone (http://newsapp.dgap.de). Die EQS Group ist ein internationaler Anbieter von regulatorischen Technologien (RegTech) in den Bereichen Corporate Compliance und Investor Relations. Mehrere tausend Unternehmen weltweit schaffen mit der EQS Group Vertrauen, indem sie komplexe Compliance-Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent mit Stakeholdern kommunizieren. Die Produkte der EQS Group sind in der cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Workflows in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Case Management, Richtlinien-Management, Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten professionell steuern. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, IR Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit über 500 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. Kontakt: André Marques CFO Tel.: +4989-444430033 Mob.: +49175-5250009 Email.: andre.marques@eqs.com

