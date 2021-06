FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse der US-Notenbank wenig bewegt. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future geringfügig um 0,01 Prozent auf 172,35 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,24 Prozent.

"Im Vorfeld der Fed-Sitzung dürfte die Marktaktivität niedrig bleiben", hieß es in einem Tagesausblick der Dekabank. Am Abend werden die Ergebnisse der Zinssitzung der US-Notenbank erwartet. Trotz eines Anstiegs der Inflationsrate in den USA auf zuletzt fünf Prozent im Mai wird von Experten nicht mit einer Änderung der sehr lockeren amerikanischen Geldpolitik gerechnet.

Die US-Notenbank dürfte somit keine Reduzierung der Anleihekäufe signalisieren. Auch der Leitzins wird weiter auf dem Rekordtief von 0,0 bis 0,25 Prozent erwartet./jkr/jha/