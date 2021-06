Nach den letzen Erfolgsmeldung vom Pasofino Gold (TSX-V: VEIN, WKN: A2PUFS; ISIN: CA7026571074) - dort war vor einigen Tagen am Ziel "Dugbe F" auf dem Flaggschiffprojekt "Dugbe" in Liberia unerwartet eine Verdickung der Mineralisierung festgestellt worden - gab es am Dienstagnachmittag nun auch Neuigkeiten von der zweiten Lagerstätte "Tuzon". Die Auswertungen der ersten vier Bohrlöcher, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...